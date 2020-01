Estan preparats els catalans per conduir en condicions extremes ?

Estàn preparats els catalans per conduir sota les condicions extremes de l'hivern?Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, Marcel Blanes, responsable de relacions institutcionals del portal www.cotxes.net, ha dit que “El factor humà és molt important i a l'hora de conduir nomès hem d'estar pendents del vehicle,però hauriam d' estar més preparats per conduir en situacions complicades com les que troben a les carreteres a l'hivern”.

Blanes ha recordar que “Cal acostumarse i tenir com a rutina la revisió del cotxe abans d'iniciar un viatgeper carretera a l'hivern”. La DGT recomana portar les llums de cruïlla del cotxe conectades durant el dia per evitar accidents.Marcel Blanes ha dit “Que a Europa estan més acostumats a portar tot el dia les llums conectades del cotxe”.El portaveu del portal de motor líder a Espanya, ha comentat que els vehicles nous ja surten de fàbrica amb un dispositiu que encenen les llums directament .

