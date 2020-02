" La estafa del butano" la propina exigida por el repartidor para dejar la bombona

Manuel Caro, oyente de la Cadena Cope alerta de un hecho que se produce en muchos barrios de España. Es la propina arbitraria e ilegal exigida a los clientes a domicilio de la necesaria y popular bombona de butano. El precio de esta es hoy de 13 , 75 euros, y en ocasiones el repartidor exige 20 euros. El precio de las bombona lo fija el Gobierno Central y cada dos meses hay un nuevo precio publicado en el BOE. Estos constantes cambios en el coste de la bombona, influyen que el comprador desconozca el precio real del butano y esta confusión es aprovechada por el repartidor que aplica el recargo.

La situación es la siguiente; una persona mayor que vive sola en un edificio sin ascensor contrata la bombona, entonces el repartidor la sube a cuestas por la escalera hasta el piso y este esfuerzo físico lo carga en el precio final del butano. El nuevo precio, se exige cuando la bombona está ya en la puerta con la amenaza de que si no se paga el nuevo precio, el repartidor se lleva la bombona y deja al cliente sin ella. Las personas de edad avanzada ceden al nuevo precio porque no pueden transportar la bombona. Es el caso de la madre de Manuel Caro " vive en edificio sin ascensor, y le exigen 18 euros y ella tiene que pagar. Me parece una estafa total y lo peor es que denuncias a la distribuidora y no hay manera. Les das 25 referencias y nada ninguna respuesta. Por qué nadie toma medidas, nadie" clama Caro ante lo que considera una estafa consentida. " No se puede permitir que una persona pida más de 20 euros, cuando la bombona vale 12 o 13 euros y que se haga esto y más con personas mayores. Si no te dejan el butano que necesitas, que haces, pagas lo que te pidan"

¿Y que dice la normativa?. El precio regulado es el oficial y único y la propina es voluntad del comprador, nunca del repartidor. La Agéncia Catalana del Consum establece que el precio incluye al traslado de la bombona hasta la entrada del domicilio. Si el comprador pide la colocación de la bombona, su precio ha de ser informado previamente y se debe librar justificante de pago del importe. Es decir, que si el consumidor pide un servicio adicional, puede cobrarse un recargo extra en caso de pacto entre comprador y vendedor.

Clipagas es la agencia que distribuye el butano de Repsol. Según la empresa en diciembre repartieron en Barcerlona 70.000 bombonas y han recibido 50 quejas por haver cobrado de más. Estiman que el problema es menor y lo enmarcan en la actitud individual de unos pocos. El administrador de la empresa Antoni Pagés reconoce que la liberalización del sector por la ley ómnibus provoca vendedores sin control " estos revendedores lo que hacen es comprar botellas en gasolineras y las revenden al precio que quieren. Tienen producto oficial pero no son personas contratadas por las agencias"

La recomendación es comprar el butano a personal identificado y siempre al precio oficial, que hoy es 13, 75 euros. Y si sufre una estafa, denunciar y cambiar de distribuidor.