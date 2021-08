Estado y Generalitat retoman la bilateralidad tres años después con una cincuentena de demandas sobre la mesa

La Comisión Bilateral Estado-Generalitat se reunirá este lunes, tres años y un día después del último encuentro. Será a las 16.00 horas en la sede del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en Madrid, y el Govern prevé plantear más de una cincuentena de demandas. Algunas son clamores históricos en materia de infraestructuras, economía, derechos sociales y protección de la lengua catalana. Es el caso de la disposición adicional tercera del Estatuto, que establece que la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras se equiparará a su producto interior bruto (PIB), pero también de la financiación de los Mossos y de la posibilidad de que los agentes del cuerpo puedan prejubilarse.

La Generalitat también reivindicará el traspaso de becas y del ingreso mínimo vital (IMV) con el objetivo de reforzar la renta garantizada de ciudadanía (RGC) y que se acabe la infrafinanciación de la Ley de Dependencia. Otro aspecto que se planteará es la defensa del catalán y del aranés ante el proyecto de ley sobre el audiovisual que prepara el Ejecutivo estatal y que sólo se plantea la protección del castellano respecto del inglés en las grandes plataformas, pero no prevé cuotas para el catalán.

El gobierno no prevé abordar los fondos de recuperación europeos en la reunión de la Comisión Bilateral. Se trata de una cuestión que se trató en la Conferencia de Presidentes del viernes, en la que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no asistió y que se seguirá concretando este lunes en una reunión multilateral técnica con presencia catalana. Fuentes del Palacio de la Moncloa remarcan que la reunión bilateral "no es para ello".

La portavoz del Govern y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, dijo el viernes en rueda de prensa tras la conferencia de presidentes que en la reunión bilateral se abordarán "asuntos que estatutariamente corresponden a los trabajos de estas reuniones" y que " lamentablemente quedaron parados ". Entre las cuestiones, Rodríguez citó "transferencias importantes en materia de becas e infraestructura ferroviaria". En este sentido, Sánchez afirmó que el lunes se fijará un calendario para las subcomisiones de Transportes y Asuntos Económicos. La Moncloa insiste en desvincular los temas que se traten el lunes con los que se abordaron el viernes en ausencia de Aragonés.

Lo que tampoco se tratará es el contencioso político sobre la autodeterminación, que previsiblemente abordará la mesa de diálogo que se reunirá en otoño. La portavoz del Gobierno, Patricia Plaja, garantizó que cualquier avance de la reunión bilateral "no condicionará en ningún caso lo que se tratará en la mesa de negociación".