Miquel Buch, Conseller de Interior, insiste en una expresión que no es nueva para él y que la repite cada vez que puede "España es un país vecino". Ahora ha sido en el Parlament respondiendo así a una interpelación del diputado de Ciudadanos, Jean Castel asegurando" España es un país, y nosotros también somos un país.Y si no, podemos coger la definición de país y partir de ahí podremos discutirlo. Pero me ratifico, España es el país vecino, es así. Como Premiá de Mar es el pueblo vecino de Premiá de Dalt" argumenta el máximo responsable político de la seguridad de Cataluña. Buch compara pueblos cercanos, con países y establece las mismas diferencias.

En su respuesta, Jean Castel hablaba de realidades" Cataluña es una comunidad autónoma como tantas otras que incorporan este gran país que se llama España"

Este es el momento de las palabras de Buch y del diputado de Ciudadanos en el Parlament

El Conseller ya utiliza en las ruedas de prensa que ofrece en catalán la expresión "el gobierno del estado español", con una entonación diferente. La oposición le critica que cambia de tono por un claro matiz de menosprecio, mientras el Conseller alega que utiliza esta expresión para diferenciar a los gobiernos.

Mientras Buch califica a España de país vecino, la Unidad de Emergencia Militar ayudó a apagar el gran incendio de la Ribera del Ebre en el verano pasado y ya desinfectado un gran número de residencias de ancianos en plena pandemia del coronavirus.En muchos casos, los propios Ayuntamientos y los centros pidieron la colaboración del Ejercito para ayudar a las residencias y a otras entidades sociales.