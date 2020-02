La escuela concertada se une contra el proyecto de decreto del Govern

Las escuelas concertadas han llevado a cabo una campaña para recoger alegaciones y presentarlas ante el Departamento de Educación por la nueva normativa que prepara el Govern sobre "la oferta educativa y el derecho de admisión". Un decreto,que según dicen las federaciones de padres y las patronales de la concertada, supone un menosprecio a este tipo de educación, y además limita el derecho de los padres a la elección de centro.

Esta normativa del Govern tiene su origen en el Pacto contra la Segregación Escolar impulsado por el Síndic de Greuges para garantizar una distribución más equitativa del alumnado entre la escuela pública y la concertada. Y el decreto contiene algunas cuestiones que levanta los recelos de la concertada. Así por ejemplo, será el Departamento de Educación el que decida el número de plazas que pueden ofrecer cada curso estos centros, los concertados, cuando hasta ahora cada escuela planificaba su oferta y pedía el concierto. En definitiva, el número de plazas se determinará antes de saber cuántias familias quieren llevar sus hijos a esos centros, y no al revés. Y temen también que con este sistema la consejería aproveche para recortar la concertada, para cerrar grupos. Y a esto hay que añadir una financiación insuficiente y que és añaden, parte del problema.

FAPEL

Desde la FAPEL, la Federación de Asociaciones de padres de Escuelas Libres, su presidente, Josep Manuel Prats, lamenta que este proyecto de decreto " ignora el derecho de los padres y madres a escoger el centro educativo público o concertado, que mejor responde a nuestras preferencias".

LA PATRONAL

Y en la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Confederación de Centros Autónomos de Enseñanza de Cataluña, Carles Camí, quien también ha destacado que "esta herramienta en manos de una persona como Bargalló, que ha hecho manifiestamente gala de su animadversión hacia la concertada, lógicamente tememos que la más perjudicada sea ésta". Y no descarta llevar a cabo movilizaciones si no se toca este proyecto de decreto, del que tampoco entiende la urgencia en su tramitación, teniendo en cuenta que no se podrá aplicar en el próximo curso escolar.

Las escuelas concertadas también lamenta que no se les tenga en cuenta en las mesas locales de planificación educativa, unas estructuras en las que se decidirá qué grupos se abren en cada escuela, y desde donde se detectarán los alumnos más vulnerables para reservarlos plaza y distribuirlos de forma homogénea.