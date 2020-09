El escritor Víctor Amela, objetivo del acoso independentista por criticar la falta de parcialidad de TV3

Una de las consecuencias del procés político de Cataluña, es el ataque nacionalista al discrepante. En los últimos años, el independentismo ha puesto en la diana de sus desaforadas criticas a los artistas que no son partidarios de la independencia de Cataluña. La lista es larga e incluye figuras catalanes de ámbito mundial, desde Joan Manuel Serrat a Isabel Coixet, de Javier Cercás a Eduardo Mendoza entre otros, pasando por los difuntos Rosa Sardá o Juan Marsé han sufrido en algún momento las iras de los partidarios de la secesión por no apoyarla. Algunos solo por el hecho de escribir sus novelas en castellano y no en catalán.

El último que se incorpora a esta triste lista de señalados, es el escritor y critico televisivo Víctor Amela. Su delito fue señalar una evidencia; que en uno de los programas estrellas de TV3, Preguntes Frequents, la ausencia de políticos catalanes no independentistas es notoria. En una televisión pública, financiada por todos los catalanes, Amela denuncia que solo se escucha los argumentos de una de las partes. Y este hecho, fue el apuntado con ironía por el escritor en su cuenta de twitter

-Algún polític català no indepe a la taula de debat?

-Calli, això és @FAQSTV3!

-Ai, disculpi, és veritat, perdó.#FAQScapituTV3pic.twitter.com/aKPU68vKCY — VÍCTOR AMELA (@amelanovela) September 19, 2020

Y es que el debate sobre el futuro político de Cataluña, participaron Elsa Artadi (Junts per Catalunya), Marta Vilalta (ERC) y Maria Sirvent(CUP). Ni rastro de representantes de Ciudadanos, PSC, Comuns o Partido Popular, partidos con representación parlamentaria, que por los criterios de este programa de TV3, producido por El Terrat, nada tienen que decir sobre el futuro político de Cataluña. La tertulia solo tuvo el eje independentista.

Y el solo hecho de criticar esta falta del resto de representantes políticos, ha representado una lluvia de insultos y acoso para Víctor Amela, en las redes sociales. En su cuenta de Twitter, se puede leer" fascista", "manipulador" "habla en catalán, que estamos en Cataluña" y otros improperios, que demuestran el acoso público independentista con el disidente a sus ideas. Este es uno de los ejemplos de las respuestas que recibió el escritor