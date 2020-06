Ernest Piserra; el joven burgués de Barcelona que pide preparar a los Mossos para una guerra con España

La capacidad y cantera del independentismo para crear personajes como mínimo peculiares es inagotable. La última declaración, esta con tintes preocupantes, la concede un joven de 24 años, criado en la zona alta de Barcelona en el seno de una familia de la burguesía barcelonesa, que sin ambages difunde con que solo una guerra con España, Cataluña sera independiente.

El autor de esta declaración bélica es Ernest Piserra, que lidera las juventudes del partido Força Catalunya. En una entrevista en la televisión TeleCat el joven, que ha trabajado de modelo y en los negocios familiares apunta" Força Cataluña nace para acabar con el procés, porque el procés no nos llevará a la independencia, dudo que con una lazo en el pecho, con una sonrisa en la boca consigamos la independencia". Piserra asegura que ningún Estado acepta perder territorio y Piserra ya se adentra en su solución "Cataluña dispone de 17.000 mossos, pero antes hay que prepararlos, hay que convencerlos, es un trabajo que no se hace en 18 meses. Y con la fuerza de la gente, hay que hacer sacrificios, la independencia no llegará con una manifestación y luego comerse un bocadillo de fuet" remacha Piserra. Con camisa blanca, de última moda, Piserra no duda en justificar el uso de la violencia y exigir sacrificios a los catalanes, que quieran la independencia.

Este es el momento de las declaraciones de Piserra al periodista de la cadena Sergi Álex

"La independència de Catalunya no arribarà manifestant-se un cop l'any i a la tarda menjant un entrepà de fuet. Hem de trencar la legalitat vigent; si cal, amb l'ús de la força", Ernest Piserra @CatalunyaForca a @TeveCat



��Recupera l'entrevista aquí: https://t.co/bPhupfg0Dwpic.twitter.com/dW9R3dzGJw — Sergi Àlex (@Sergialex22) June 16, 2020

Piserra solicita " perder el miedo al Estado corrupto español" pide canalizar todo el patriotismo catalán en Força Catalunya por qué" juegan fuerte". Esta formación política es liderada por el controvertido Santiago Espot, que asaltó con sus fieles un consultorio médico para exigir a los médicos y enfermeras que siempre hablaran en catalán a sus pacientes. Espot ha defendido las palabras de su joven seguidor y lo califica de " un gran patriota"