ERC presiona a JxCat para cerrar un acuerdo antes del 1 de mayo

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha urgido este lunes a Junts per Catalunya a cerrar el acuerdo para hacer posible entre el 23 de abril y el 1 de mayo la investidura del candidato republicano a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonè, y la formación del nuevo Govern: "Las excusas se tienen que acabar".

Vilalta lo ha dicho junto al resto de miembros del equipo negociador de ERC --Josep Maria Jové, Sergi Sabrià y Marta Vilagrà-- para explicar el estado de las negociaciones y detallar la propuesta de acuerdo global que han trasladado a Junts, que consta de cinco ejes: la estrategia independentista, la acción en el Parlament, las prioridades programáticas, la estructura del Ejecutivo y los mecanismos de coordinación.

La secretaria general adjunta de ERC ha afirmado que su partido está a punto para formar el nuevo Govern y ha afirmado que es Junts quien debe decir si también lo está: "No puede ser que los problemas de dentro de Junts se acaben convirtiendo siempre en los problemas del país".

Mientras tanto, la vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha advertido este lunes de que aún hay "flecos" por cerrar en las negociaciones con ERC para formar Govern en el ámbito programático, en el diseño del futuro Ejecutivo catalán y a la hora de definir una estrategia conjunta del independentismo en Madrid.

"Faltan flecos por cerrar, motivo por el que aún no hay acuerdo con ERC, no sólo en el ámbito de coordinación del independentismo. También quedan flecos pendientes no menores en temas programáticos y de diseño de gobierno", ha avisado Artadi. La vicepresidenta de Junta afirma que cerrar un acuerdo antes del 1 de mayo también depende de los republicanos porque, según ha explicado, están a la espera de que les respondan las demandas que les han hecho: "Sin tener este retorno, es difícil. Si ponen la fecha tan cerca, será que están dispuestos a aceptar las demandas que les pedimos. El tema de las fechas es un tema complicado".