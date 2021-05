ERC y los comunes tratan de acercar posturas en otra reunión en el Parlament

ERC y En Comú Podem han seguido avanzando en la negociación de cara a una investidura de Pere Aragonès, en una segunda reunión entre sus respectivos equipos negociadores, celebrada este martes por la tarde en el Parlament.



Fuentes de los comunes han valorado el encuentro, en el que se ha acordado crear un grupo de trabajo para hablar de cada eje programático de un futuro Govern, que ERC quiere liderar en solitario, aunque En Comú Podem no renuncia a entrar en él.



En la reunión de ayer lunes, el equipo negociador de los comunes -integrado por David Cid, Susanna Segovia y Lucas Ferro- planteó a ERC un acuerdo basado en cinco ejes: cambio climático y transición ecológica, salud, reactivación económica, feminismo y diálogo y compromiso con la libertad de los presos.



Los comunes no observan ningún escollo "insalvable" con ERC y mantienen como única línea roja que JxCat no esté en el Govern.