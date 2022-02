ERC, JxCat y CUP pactan una propuesta para mantener el escaño a Juvillà

ERC, JxCat y la CUP han pactado una propuesta de dictamen en el Parlament en la que plantean mantener el escaño al diputado de la CUP Pau Juvillà, desoyendo la orden de la Junta Electoral Central (JEC), aunque -aseguran- esta iniciativa no compromete penalmente a los funcionarios de la cámara catalana.



Así lo plantea la propuesta de dictamen que deberá votar esta tarde la Comisión del Estatuto del Diputado del Parlament, que se reúne a partir de las 18.00 horas.



Juvillà, secretario tercero de la Mesa del Parlament inhabilitado por no haber descolgado lazos amarillos del edificio de la Paeria de Lleida en período electoral, anunció el lunes que frena su actividad política habitual por un problema de salud, aunque no renuncia a su escaño.



Pese a que la JEC planteó un ultimátum, que vence este viernes, a la presidenta de la cámara catalana, Laura Borràs, para que confirme que Juvillà ya ha perdido su escaño, las fuerzas independentistas han consensuado este miércoles un dictamen que deberá ser ratificado primero por la Comisión del Estatuto del Diputado y más adelante por el Pleno y que consta de un preámbulo y cuatro puntos.



Es en el preámbulo donde se explicita que "las fuerzas políticas del Parlament consideran que el límite a la desobediencia política a la represión del Estado pasa por preservar a los funcionarios de cualquier tipo de responsabilidad penal y contable por la que puedan ser perseguidos".



En el contenido del dictamen se "constata" que no es aplicable a Juvillà ninguna de las causas de pérdida de la condición de diputado recogidas en el reglamento del Parlament y que, por lo tanto, no se puede aplicar el acuerdo de la JEC hasta que el Tribunal Supremo resuelva las medidas cautelares solicitadas por el afectado y por la cámara catalana, para dejar en suspenso la retirada del escaño.



En el preámbulo, se argumenta que la JEC, al ser un órgano administrativo, no es competente para ordenar la ejecución de una sentencia judicial -que aún no es firme- y advierte que la retirada de la credencial de un diputado antes de que se resuelvan unas medidas cautelares en trámite podría vulnerar el derecho a la participación política del afectado.