ERC y Junts avanzan en el programa económico del Govern y ultiman el eje social

El encuentro tiene lugar un día antes de la reunión que Aragonès y Sànchez mantendrán en Lledoners

ERC y Junts siguen avanzando en las negociaciones para formar el nuevo Govern y han profundizado en el programa económico del futuro Ejecutivo, mientras que tienen encarrilado el apartado sobre las políticas sociales.

Así lo han explicado fuentes de las negociaciones después de la reunión de casi tres horas que han mantenido los equipos negociadores de ambos partidos en el Parlament, y que tiene lugar un día antes del encuentro que mantendrán el candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, y el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, en la cárcel de Lledoners.

La semana pasada ya se empezaron a reunir en el Parlament los grupos de trabajo sectoriales para concretar el programa que debería tener el nuevo Govern, lo que ha permitido que ya estén ultimando el capítulo de políticas sociales, que incluye salud, bienestar, políticas digitales, vivienda y juventud, entre otras cuestiones.

En relación al eje económico, que incluye las políticas territoriales, ambiental y de emergencia climática, las citadas fuentes han asegurado que han avanzado bastante y hay un "consenso inicial" al respecto, aunque el grupo que debe trabajar estos temas todavía no se ha reunido formalmente.

Todavía quedará por activar el tercer eje programático, que se encargaría de asuntos institucionales como Justicia y Administraciones Pública

Las fuentes ya citadas han asegurado que también han avanzado en los mecanismos de coordinación entre ambas formaciones, una carpeta del acuerdo que está prácticamente cerrada, mientras que siguen trabajando en la estrategia independentista.

Sin embargo, siguen sin abordar aún la estructura del futuro Ejecutivo catalán, que será el elemento central de la reunión del martes entre Sànchez y Aragonès en Lledoners, que probablemente se celebrará por la tarde, apuntan otras fuentes consultadas por Europa Press.

Fuentes conocedoras de las negociaciones han querido rebajar las expectativas de este encuentro: "No es una cumbre para desencallar nada", y han señalado que en esta reunión se prevé que ERC entregue a Junts el documento detallado con toda la estructura de Govern, que debería concretar qué consellerias tendrá el Ejecutivo y qué competencias tiene cada uno, antes de entrar en el reparto de carteras entre los dos partidos.

UN MES PARA LA FECHA LÍMITE

ERC y Junts tienen hasta el 26 de mayo --un mes exacto desde este lunes-- para intentar desencallar las negociaciones y evitar una repetición electoral que los de Carles Puigdemont siempre han asegurado que no quieren, y que están dispuestos a ir a la oposición si no logran un buen acuerdo con los republicanos.

A falta de un mes, si Aragonès ni ningún otro candidato fuera investido, se disolvería automáticamente el Parlament y se convocarían elecciones a mediados de julio, algo que no ha sucedido nunca, a excepción de la legislatura anterior, cuando corrió este plazo tras la inhabilitación de Quim Torra porque no se presentó ningún candidato para sustituirle, pero no tras el fracaso de una candidato en la investidura justo después de los comicios.