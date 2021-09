ERC ganaría hoy las elecciones catalanas (39-40) seguida del PSC (33-34) y Junts (27)

ERC ganaría hoy las elecciones catalanas con 39-40 escaños (ahora tiene 33), seguida del PSC con 33-34 (ahora 33) y Junts con 27 (ahora 32), según una encuesta de 'La Vanguardia' realizada del 20 al 22 de septiembre, tras 100 días de Govern, y recogida por Europa Press.

Por detrás en el Parlament estarían ECP con 10 escaños (actualmente tiene 8), VOX con 8-10 (ahora 11), CUP 6-7 (ahora 9), PP 6-7 (ahora 3) y Cs 3 (actualmente tiene 6).

Sobre el balance de la acción de Govern hasta ahora, el 58,5% no aprueba su "gestión global", el 28,8% la aprueba y el 12,7% no sabe o no contesta.

El político más valorado --y único que aprueba-- es el exvicepresidente Oriol Junqueras, de ERC (5), seguido del presidente Pere Aragonès, de ERC (4,5), y del socialista Salvador Illa (4,4); y el mejor puntuado de Junts es Jordi Sànchez (4,3), seguido de la presidenta Laura Borràs (4) y el expresidente Carles Puigdemont (3,7).

CONFLICTO Y MESA

El 80% rechaza una respuesta unilateral al conflicto entre Catalunya y el Estado y apuesta por un acuerdo negociado, mientras que el 14% es partidario de decidir unilateralmente el futuro de Catalunya "aunque no haya acuerdo con el Gobierno central".

Este consenso alcanza a casi el 80% de votantes de ERC y al 60% de los de Junts, y sólo entre los electores de la CUP son más numerosos los partidarios de la unilateralidad (59% frente al 33%), mientras que casi todo el resto del electorado apoya un acuerdo negociado (por encima del 90% entre los votantes socialistas, populares y de los comuns).

Sobre la capacidad de la mesa de diálogo "para explorar salidas al conflicto catalán", hay una leve mayoría del 48,5% frente al 46% que considera que esa mesa no servirá para resolver la crisis territorial, mientras que en enero pasado la correlación era la inversa.