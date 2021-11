ERC avisa que si el Gobierno no cumple el pacto de la Ley Audiovisual peligran los Presupuestos

ERC ha avisado de que si el Gobierno no cumple con el pacto de la Ley Audiovisual para que se proteja la producción en las tres lenguas cooficiales en todas las plataformas, extranjeras o no, puede peligrar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado cuya tramitación ya está en el Senado.



En rueda de prensa, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha referido a la imposibilidad, que han apuntado a Efe fuentes del Gobierno, de que la cuota de lenguas cooficiales, como el catalán, pueda aplicarse a plataformas que no están establecidas en España como Netflix, ya que lo impide las directivas europeas.



"Para ERC el tema de la lengua es sagrado y tocar las narices con esta excusa es un mal negocio", ha dicho tras añadir que ERC no solo no apoyaría este proyecto de Ley sino que "todos los escenarios están abiertos, también en el Senado en cuanto a los Presupuestos Generales del Estado".