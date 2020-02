Un equipo de investigadores de la URV estudiará la relación entre algunas enfermedades y la indústria química

Un equipo de investigadores de la URV estudiará la relación entre algunas enfermedades y la industria química tarraconense. Ya hace más de 30 años que se quiere llevar a cabo, pero nunca ha prosperado por la falta de apoyo de administraciones públicas y privadas. El catedrático de toxicología Josep Lluís Domingo no quiere seguir de brazos cruzados e impulsa esta controvertida investigación con recursos propios, es decir, aprovechando el equipo humano de la universidad. El grave accidente en Iqoxe ha sido el detonante para desatascar un proyecto que tiene por objetivo confirmar o desmentir si la química puede perjudicar la salud, como hipótesis de partida, y poner luz sobre esta percepción que tiene la población tarraconense.

Josep Lluís Domingo, catedrático de Toxicología y Salud Medioambiental en la Facultad de Medicina de Reus de la URV y director de TecnATox, Centre de Tecnologia Ambiental Alimentària i Toxicològica, se encuentra entre los investigadores más citados del mundo. Cree que el estudio no se alargará y se obtendrán resultados en menos de dos años. Dice que no serán muy concluyentes, pero que el estudio servirá para que las administraciones no giren la cabeza hacia otro lado y afronten un cuestión difícil, para algunos, hasta tabú.

El estudio quiere poner en contexto datos médicos ya existentes dentro del sistema sanitario público, y agruparlas por enfermedades y lugares de residencia -manteniendo el anonimato del paciente. De hecho, la investigación no busca trabajar en individuos concretos, sino en grandes muestras de población. Domingo confía que el Departament de Salut no ponga impedimentos y se pueda disponer de información de toda la población que se visita en los centros de atención primaria y/o en los centros hospitalarios del Tarragonès.