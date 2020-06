El dicho que no ofende quien quiere sino quien puede, se cumple a la perfección con Enric Millo y los independentistas. Cada intervención y palabra del político del PP es escrutada, criticada y su imagen vilipendiada por los secesionistas. Millo fue a TV3 a presentar su libro "El Derecho a saber la verdad", en una de los programas de referencia del independentismo, el FAQS del sábado por la noche.Y su presencia no genera indiferencia, al contrario activa el lado más represivo del secesionismo, prueba palpable que el mensaje de Millo es el que lo que no quieren escuchar los partidarios de la secesión con España. No sabemos si Millo consiguió más lectores para su libro, pero si que recibió una catarata de insultos y amenazas de algunos de los espectadores, vía redes sociales.

Y es que Millo en el momento más álgido del procés, el 1-0 y sus días posteriores que culminaron con la Declaración Unilateral de Independencia, la 155, la fuga de Puigdemont y la entrada en la cárcel de Junqueras, ocupaba un cargo clave en Cataluña. Era la voz del Gobierno Central, el y su familia sufrían amenazas y el independentismo lo situó, como el enemigo número 1. Millo explica en su libro su versión de los hechos, las negociaciones del mismo Puigdemont y Jonqueras que ellos no querían que fueran públicas, las presiones recibidas por la Generalitat, la tensión máxima en las calles y su satisfacción por haber evitado víctimas mortales en esos días tan complicados. Esta es parte de su intervención en TV3

“Si d’alguna cosa em sento satisfet és d’haver contribuït a evitar que a Catalunya aquella època hi hagués un mort per la situació de crispació i confrontació irracional” @EnricMillo, exdelegat del govern espanyol a Catalunya #FAQSicsTV3 ▶️ https://t.co/jTk97U2ROwpic.twitter.com/zErBgk3JK6 — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) June 20, 2020

La versión de Millo escuece en los independentistas, que atacan a Millo y a su libro. Pilar Rahola, referente soberanista, acusaba a Millo de mentiroso, cobarde y colaborador de la represión, en su twitter mientras Millo se dirigía a los espectadores de TV3

Mentider

Covard

Col.laborador necessari de la repressió

#FAQSicsTV3pic.twitter.com/BlE3HlKENy — Pilar Rahola (@RaholaOficial) June 20, 2020

Muchos usuarios de twitter, pasaran directos al insulto personal contra Millo. En la entrevista, Millo confirmó que el PSOE veto la intervención de los medios públicos de la Generalitat para apoyar la aplicación del articulo 155. Para Millo " la información que salía de los medios de la Generalitat no era nada neutral" y el si que apoyaba una intervención de TV3 y Cataluña Radio, que nunca sucedió para garantizarse el gobierno el apoyo de los socialistas.