Endesa y las administraciones asumen los 38,7 MEUR de deuda acumulada por pobreza energética

La Generalitat, las administraciones locales y Endesa han firmado un acuerdo para condonar la deuda acumulada durante los seis últimos años por pobreza energética. En total se asumirán 38,7 millones de euros correspondientes a 35.518 familias.

El acuerdo parte de la ley de pobreza energética de 2015 y establece que Endesa asuma los 17,5 millones de euros de la deuda generada entre el 2015 y 2018, y también la mitad de los 21,3 millones de euros de los años 2019 y 2020. Los 10,6 millones restantes se dividirán entre la Generalitat, que asumirá el 75% y el 25% que será para las administraciones locales.

El coste de la pobreza energética que se genere a partir del 1 de enero de 2021, se asumirá al 50%. La compañía suministradora se compromete por su parte a informar y aplicar el bueno social y renunciar a hacer reclamaciones de la deuda. También se solucionará la situación a todas aquellas familias que se encuentran en la vía judicial por esta deuda y a aquellas familias que ya han sido condenadas a asumir los costes.

Ahora se empezará la auditoría gratuita donde se estudiará la situación de las familias vulnerables a través de un informe y se prevé que antes de verano estas familias reciban una notificación donde se les informe sobre su situación.

El concejal Homrani ha explicado que el convenio quiere abordar tres puntos: “condonar la deuda de la pobreza energética, defender los derechos de las familias en situación de vulnerabilidad y protegerlas de cara al futuro y ofrecerlas seguridad jurídica”. Del mismo modo, el acuerdo contempla que las situaciones de vulnerabilidad energética no se repitan ni se acuda a la vía judicial para reclamar la deuda.

Laura Pérez, tenienta de alcalde de Barcelona, ha explicado que es un día histórico para la lucha contra la pobreza energética: “ponemos el contador a cero” y a través de este convenio se dotará de mayor protección de la pobreza energética. Concretamente, en la ciudad de Barcelona se liberarán de la deuda 7.500 familias; la tenienta de alcalde ha recordado que, en la ciudad, un 10% de la población se ve afectada por la pobreza energética.

Los esfuerzos por parte de la compañía y las administraciones han sido costosos, según Homrani. Aún así, el acuerdo supone poner en “el centro de la política a las personas” que tienen como derecho fundamental acceder a los servicios energéticos. Por último, consideran que este pacto es tan solo el inicio y la idea es extrapolar este convenio al resto de compañías suministradoras del Estado.

