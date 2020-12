Encuentran a una cuarta víctima mortal del incendio de la nave industrial en Badalona

Los equipos de emergencias han encontrado este lunes el cuerpo de una cuarta víctima mortal del incendio de la nave industrial de Badalona (Barcelona) del pasado miércoles, ha explicado el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, en rueda de prensa telemática.

Según la explicación del conseller, los técnicos han localizado al cuarto cadáver alrededor de las 13 horas durante el proceso de derribo de la nave que estaba ocupada ilegalmente en el barrio del Gorg; cuando los otros tres cuerpos fueron encontrados la semana pasada poco después de la llegada de los Bomberos y otros equipos de emergencia.

Concretamente, según ha explicado esta tarde el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, el cuerpo ha aparecido en una zona donde inicialmente los Bomberos “habían hecho revisión” general, pero que el exceso de “vigas y piedras, hicieron imposible localizarlo; además de que “era una zona complicada, que no se podía acceder caminando” por riesgo de derrumbe, ha lamentado. Por lo tanto, Albiol ha asegurado que “la retirada del cuerpo será mediante grúas”.

Asimismo, los trabajos continuarán de manera mecánica en el resto de zonas que ya se habían revisado y se dejará para el final un espacio que aún no se ha podido inspeccionar por pequeños colapsos de la estructura, "el acceso es imposible y primero se debe retirar el resto de la edificación", ha señalado Albiol.

Por esta razón, Samper ha anunciado que "no se podrá hacer el cierre oficial de víctimas hasta que no se acabe el trabajo de derribo”, ya que no se descarta encontrar más cadáveres.

Otros edificios ocupados en Cataluña

El comisario Joan Carles Molinero ha indicado que en Cataluña hay otros edificios ocupados en una situación similar a la nave industrial incendiada de Badalona. Por esta razón, ha manifestado que "los Mossos d'Esquadra trabajan con los ayuntamientos para ubicar estos asentamientos que en un momento dado pueden ser críticos".

Asimismo, Molinero ha asegurado que desde el pasado jueves, el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, a través de la Unidad de proximidad y la Unidad de relaciones con la comunidad, están trabajando en “la actualización del censo de estos edificios de distintos municipios de Catalunya que podrían tener una situación de vulnerabilidad similar al edificio de Badalona".