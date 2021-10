Encuentran un gran nido de avispa asiática en la Catedral de Barcelona

El pasado 1 de octubre, un vecino del Barri Gòtic tuiteo una foto dónde se apreciaba un nido de avispa velutina o asiática, de más de medio metro de diámetro, en el cimborrio del templo. El Ayuntamiento de Barcelona, después de recibir la alerta, aplicó un líquido en el interior del panal que lo dejará inoperativo en cuanto haga efecto.





Esta especie se introdujo en Europa por Francia allá por 2004 y está cogiendo cada vez más peso en nuestro país. Mantiene una proporción de 3 a 1 con la abeja común y su picadura es mucho más peligrosa. Gerardo Caja, catedrático emérito en producción animal por la Universidad Autónoma, nos explica que si la persona no es alérgica no llega a ser mortal. Igualmente advierte que debemos aplicar un antiinflamatorio tipo cortisona y acudir a un centro médico inmediatamente.





El tema es más serio de lo que parece y se debería actuar en consecuencia. Caja se queja de que no exista un protocolo y también de que no se actúe cuando el nido se encuentre en una propiedad privada – dónde el particular deberá costear la liquidación del mismo – ya que lo considera y cataloga de un problema de suma importancia social.