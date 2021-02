Encuentran animales enfermos a la venta y 18 cadáveres en el congelador en una tienda de Barcelona

Una inspección que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona en una tienda de cachorros de Nou Barris, Ladridos, ha detectado incumplimientos importantes de la ordenanza. El Departamento de Gestión y Protección de los Animales junto con la Guardia Urbana de Barcelona realizaron la inspección para verificar las denuncias recibidas, según las cuales los responsables del establecimiento estarían llevando animales de forma irregular del centro y sur de España. En la inspección, se ha detectado que animales enfermos se encontraban a la venta y coronavirus canino a tres de los boxes. También se han encontrado 18 cadáveres en el arcón congelador que no figuraban como muertos en el libro de Registro del establecimiento.

A raíz de las denuncias recibidas por parte de particulares que han comprado cachorros enfermos, la inspección tenía como objetivo garantizar que se cumplía tanto la normativa de instalaciones como los requerimientos de salud de los cachorros a la venta. No se pueden tener cachorros a la venta de menos de ocho semanas, no pueden estar más de tres semanas en la tienda, deben estar vacunados y si están enfermos se les debe dar la atención veterinaria que su condición requiera.

En el establecimiento, había una treintena de cachorros de perro, la mitad en la zona de venta; doce en la zona de cuarentena y dos hospitalizados. De los cachorros a la venta, se detectó coronavirus canino a tres de los boxes. Se señaló la retirada de la venta de todos los cachorros de los boxes afectados.

Uno de los cachorros de la zona de hospitalización, un Pomerania negro diagnosticado positivo de coronavirus y con antecedente de parvovirus, en estado caquéctico y síntomas evidentes de deshidratación, ha sido ingresado en el hospital por el alto riesgo para la vida del animal. La mayoría de los animales de procedencia estatal llegan al establecimiento sin la identificación correspondiente y no cumplen el periodo de cuarentena preceptivo.

La Guardia Urbana ha abierto diligencias por el hecho de que la veterinaria contratada por la tienda, de nacionalidad venezolana, no tiene el título profesional convalidado en España y no está colegiada. Por lo tanto, no podía ejercer la práctica veterinaria ni implantar los microchips identificativos a los animales, como estaba haciendo.

En el arcón congelador del establecimiento se han localizado 18 cadáveres de cachorros de perro, en dos bolsas, una de las cuales con los pasaportes de los animales, para que fueran quemados en la incineración. La Guardia Urbana ha intervenido los pasaportes, que serán investigados.

A dos de los cadáveres, se les hará la necropsia para determinar la causa de la muerte. El libro de Registro de entradas y salidas de los animales del establecimiento presenta irregularidades como la falta de registro de los perros muertos encontrados en el arcón congelador.

La tercera teniente de alcalde de Agenda 2030, Laia Bonet, confirma que han comenzado el proceso sancionador ante los "importantes incumplimientos" detectados de la Ordenanza y que derivan del expediente al servicio de licencias de Nou Barris que valore la necesidad de cesar la actividad de la tienda. "En Barcelona perseguimos todos los incumplimientos de la Ordenanza de Protección, Tenencia y Venta de Animales y somos muy contundentes y claros en su aplicación", recalca.