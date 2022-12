El 78% de empresas en Catalunya reconocen no incorporar a trabajadores mayores de 55 años

Según la Organización Mundial de la Salud, el "edatismo" es la tercera causa de discriminación laboral, después del racismo y el machismo. El estudio elaborado por la Fundación de pequeña y mediana empresa de Cataluña a 350 empresas indica, entre otros, que el 78% de las empresas no han incorporado a ningún trabajador por encima de 55 años en los últimos dos años. También muestra que el 57% de las empresas no se han planteado llevar a cabo programas para favorecer la continuidad de perfiles seniors. Desde la Fundación lo han denunciado, al mismo tiempo que exigir medidas para revertir la situación. Ha hablado su presidente, Josep González: "Pretendemos sensibilizar y concienciar de que existe este problema, que no se puede resolver en cuatro días, pero tenemos que denunciarlo e intentar que los gobiernos apliquen medidas ante este problema social tan importante".



Entre las más de 20 medidas propuestas destaca la implementación de un currículum ciego, la inclusión de medidas de consideración dentro de la ley de desigualdad laboral y la creación de un libro blanco de talento senior. A pesar de que por José María Torres, vicepresidente de la fundación, la más prioritaria es la implementación de un contrato beneficiado desde la Seguridad Social: "Es la más práctica y directa para que las empresas se atrevan a contratar a más trabajadores".



Todas estas propuestas ya se han trasladado al ministerio de trabajo, la fundación también ha confirmado reuniones establecidas y próximas con la ministra, Yolanda Díaz.