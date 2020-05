Empieza la preinscripción escolar en Cataluña con algunas dudas entre los padres

Hoy ha empezado la preinscripción escolar en Cataluña para infantil, primaria y secundaria. Hasta el día 22 se hará de forma telemática y entre el 19 y 22 de mayo se podrá hacer presencialmente pero hay que pedir cita previa. Un trámite que los padres consultados por cope han vivido con cierto nerviosismo, por la incertidumbre del momento y con dudas, porque algunos de ellos no han podido visitar los centros, ni han podido hacer entrevistas presenciales para conocer “en profundidad” el proyecto educativo.

Algunos padres nos han explicado que hacen frente a la preinscripción con muchas dudas. No tanto por el trámite en sí, que nos dicen ha sido “muy sencillo”, sino a la hora de escoger colegio porque no han podido consultar todas las opciones. Es decir, no han podido visitar las escuelas en las tradicionales jornadas de puertas abiertas, y no han podido hacer entrevistas con los responsables de los centros para conocer el proyecto educativo. Aun así, algunos nos han comentado que ya venían con los deberes parcialmente hechos e incluso el año anterior ya habían podido visitar algunas de las escuelas.

Otros, en cambio, han estado más tranquilos porque tenían la plaza asegurada. Ya fuera porque tenían un hermano mayor matriculado en el centro, porque tienen alguna discapacidad o porque cambiaban de ciclo pero a un centro adscrito. Pero aun así, reconocen que la situación no es fácil porque el trámite se ha retrasado más de lo que es normal

TRÀMITE TELEMÁTICO SENCILLO

Los padres también nos han explicado que no han tenido problemas para hacer la preinscripción de forma telemática. Han seguido en link que les ha enviado la escuela, se han podido descargar el documento PDF para rellenarlo y posteriormente enviarlo, y también por e-mail han podido enviar los documentos que se piden. Si no puede ser escaneado, basta con una fotografía.

En el caso de la presentación presencial el departamento de Educación pide que vaya a ser posible sólo una persona, y también recomienda llevar mascarilla y guantes y no podrán acudir personas de grupos de especial vulnerabilidad. La cita previa será accesible desde la web de cada uno de los centros y desde la de la Conselleria durante las 24 horas del día. Cada centro determinará su horario de atención al público, según las necesidades.