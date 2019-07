Empieza la campaña de la asociación por la tolerancia: "No lo volveréis a hacer"

La Asociación por la Tolerancia ha obtenido finalmente el permiso de TMB para realizar una campaña publicitaria con carteles en cuatro estaciones del metro de Barcelona, en las que figuran Sants, Plaza España, Paseo de Gracia y Plaza Cataluña. Será entre el 10 y el 17 de Julio, como réplica a la gran campaña de la asociación secesionista Òmnium Cultural.

La agrupación quiere denunciar que esta campaña de Òmnium nunca se debería haber permitido ya que enfrentaba al Estado de Derecho al indicar que volverían a mobilizar a las masas y volverían a hacer un nuevo referéndum ilegal. Y más, con la frase utilizada durante la celebración del juicio por el caso del "procés", "Ho tornarem a fer", en la que se demuestra claramente el nulo arrepentimiento y la voluntad de volver a perpetrar ese acto, por parte de los acusados y por el propio presidente de la Generalitat.

Por su parte, el eslogan de la campaña de la Asociación por la Tolerancia, "No lo volveréis a hacer", quiere ser una voz que ayude a que no se vuelvan a repetir los sucesos que ocurrieron en los meses de septiembre y octubre de 2017, para no agrandar la fractura abierta que hay entre la sociedad catalana.

En el cartel de la Asociación se enfatiza en los pasos que ha seguido el secesionismo en su plan hasta llegar a la actualidad, que se continuará agravando, según la AT, si desde el gobierno central no se estipulan estas medidas oportunas ante estos hechos: adoctrinar en las escuelas, excluir el español, fracturar la sociedad y violar las leyes.

Asimismo, se ha pedido a la alcaldesa de Barcelona que retire el lazo amarillo que ocupa la fachada del ayuntamiento y que pide la libertad para los políticos presos. Dicho lazo no representa a todos los barceloneses y por eso, según la AT, debe ser retirado de inmediato.