Els restauradors de Barcelona, contra la pujada de taxes a les terrasses d'Ada Colau

Els restauradors de Barcelona estan en peu de guerra contra l'Ajuntament per l'augment del preu a les terrasses del centre. Si els pressupostos tiren endavant, Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, preveu fer pagar 131 euros mensuals per taula, en comptes dels 31 a les zones més cares de la ciutat de Barcelona. Això suposarà multiplicar per quatre el preu que paguen actualment alguns restauradors. A Cope Herrera Catalunya i Andorra hem parlat amb el Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració de Barcelona.

“Doncs de nou tornem a rebre notícies gens positives, i malauradament ja estem acostumats a notícies d'aquest tipus. Jo no diria que hi ha una guerra del sector de la restauració cap a l'alcaldessa, sinó de l'alcaldessa cap al sector de la restauració. Ja estem acostumats a que quan no són reduccions o eliminacions de llicències de terrasses, a judicioalitzacions, inspeccions i sancions de manera constant, a no fer front a la competència deslleial que són aquestes cafeteries encobertes sota l'aspecte de fleca. I el que passa ara no és una actualització de taxes com s'està explicant, sinó que és una multiplicació a tota la ciutat, on hi ha zones on es preveu un increment del 400 i del 500% i fins al 900%. Això no es pot entendre com una actualització de taxes, que en aquest punt si que podríem ser capaços d'arribar a algun acord raonable. Però això s'ha d'entendre com una persecució fiscal contra un sector que ja fa molt de temps que mostra símptomes de debilitat i pel que la manca d'empatia que se li mostra no fa més que agraujar”

“És obvi que s'està actuant amb una ràbia absolutament impròpia d'algú que ha de governar la ciutat i que hauria de ser un aliat del sector de la restauració, que genera molts llocs de feina”