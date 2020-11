Élite Taxi pide comparecer en la causa por presunto tráfico de influencias de David Madí por las VTC

Élite Taxi ha solicitado al Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona a personarse como acusación particular en la causa abierta por el presunto desvío de fondos al proceso soberanista. Concretamente a comparecer por un supuesto tráfico de influencias del exdirigente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), David Madí, con diversos cargos de la Conselleria de Territorio de la Generalitat y la empresa Uber durante la negociación del decreto de las VTC.

Según el escrito presentado este lunes en el juzgado, Élite Taxi pide que se le de por comparecida en el citado procedimiento como perjudicada. El propósito de esta es emprender las acciones necesarias y solicitar al juez que cite a su representante legal para practicarle el ofrecimiento de acciones. En relación a esto, el portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, se ha mostrado convencido de que el juez admitirá su solicitud en los próximos días y que la investigación será útil para confirmar sospechas que tenía con anterioridad. Desde la asociación Élite Taxi tienen la voluntad de "llegar a las últimas consecuencias" en este asunto que, según esta asociación ha provocado un gran impacto en el sector del taxi.

El portavoz Tito Álvarez, ha acusado a la Generalitat de no estar cumpliendo la normativa de los 15 minutos acordada en el decreto de las VTC. "Nos cuadra con todo lo que hemos vivido", ha señalado Álvarez. "No hacen inspecciones en serio y casi no hay expedientes abiertos. Solo para justificar", ha afirmado. También, el portavoz ha hecho extensiva la acusación de un presunto tráfico de influencias al presidente de l'Autoritat Catalana de la Competència (Acco), Marcel Coderch, a quien ha atribuido "hacer de lobby de las plataformas para destruir el sector del taxi".