Élite Taxi anuncia movilizaciones para el jueves en Barcelona

Élite taxi, acompañada de más de 50 taxis, ha anunciado este martes movilizaciones por la vuelta de Uber a la ciudad, y ha advertido a la plataforma: "Que se vayan o aquí no va a haber paz".

Uber anunció su retorno para este martes a la capital catalana, con más de 350 trabajadores que son --según la plataforma-- taxistas del área metropolitana de Barcelona, a los que el coordinador de Élite Taxi, Tito Álvarez, ha calificado de "traidores" en declaraciones ante la prensa. Aún así, Álvarez cree que no existen, que se trata de "una mentira más de Uber", y ha afirmado que desde el sindicato han solicitado a lo largo de la mañana más de 600 servicios mediante la aplicación de Uber pero no ha llegado ningún taxi.

No obstante, en caso de que lo sean, se han propuesto solicitar sus servicios, utilizarlos y después pedir la factura para poder denunciarlos, lo que puede implicar según Álvarez retirada de licencias y multas de las cuales Uber no se va a hacer cargo: "Los van a volver a dejar tirados", ha sentenciado. "Para nosotros, cualquier taxista que le abra la puerta al mayor enemigo del taxi es un traidor, y es peor que cualquier empresa de VTC. Porque Uber nació para acabar con el taxi. Y les vamos a hacer frente", ha añadido.

MANIFESTACIÓN EL JUEVES

Durante la asamblea, Élite Taxi ha anunciado una movilización del sector del taxi para este jueves a las 9.00 horas en las Torres Venecianas, en la avenida de la Reina Maria Cristina de Barcelona.

Una vez allí, irán con sus taxis hasta la Gran Via y Via Laietana y harán una parada ante Foment del Treball --porque según ellos la institución apoya a Uber--, y luego llegarán al Parlament, para hacer un llamamiento "a los partidos políticos que representan al Govern" que se posicionen a su favor.

Además, el sindicato le ha dado un plazo de 24 horas al Institut Metropolità del Taxi (Imet) para que se posicione públicamente a su favor, y ha alertado de que la movilización del jueves será "solo el principio" de las protestas.

EN CONTRA "AUNQUE CUMPLAN LA LEY"

Élite taxi ha asegurado que estaría en contra de Uber "aunque cumplan la ley", porque no quiere que ganen poder de influencia en las instituciones. "No es cuestión de proteger a nuestras familias, sino que lo que estamos haciendo es proteger a los usuarios", ha afirmado Álvarez, que ha remarcado que el taxi no quiere tener ninguna relación con Uber.

El taxi está a favor de la tarifa intervenida y regulada, porque da "garantías a todo el mundo de que todos van a cobrar lo mismo", mientras que Uber --en palabras de Álvarez-- miente, precariza, se lleva los impuestos fuera del país y estafa.