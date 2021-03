Élite amenaza con movilizaciones durante el MWC si la 'app' de Uber empieza a operar en Barcelona

La asociación Élite Taxi ha avisado este miércoles que podría llevar a cabo movilizaciones durante el Mobile World Congress, previsto para finales de junio, si Uber inicia su actividad en Barcelona como aplicación para contratar taxistas. "Si Uber abre la aplicación en Barcelona, ​​tendremos un Mobile muy entretenido porque aquí nos defenderemos igual que lo llevamos haciendo siete años, nada ha cambiado y nada cambiará", aseguró el portavoz del sindicato, Tito Álvarez. Uber anunció este martes por la noche que a partir del próximo 16 de marzo volverá a Barcelona como app para contratar taxis y que ya tiene unos 350 adheridos a la plataforma, una cifra que Álvarez ha cuestionado.



"Uber es una empresa 'non grata' en el sector del taxi de la AMB", continuó Álvarez en un comunicado, en el que también subraya que es "completamente falso" que la compañía ya disponga de 350 taxistas y que no vuelvan con los vehículos VTC, entre otros. Además, Élite sostiene que Uber no puede trabajar con la tarifa 3, es decir, la que da el precio cerrado cuando se contrata el servicio vía app- y recuerda que los conductores que la utilicen sin autorización pueden ver revocadas sus licencias.

En este sentido, fuentes del IMET han explicado a la ACN que "está trabajando con Uber que corrijan algunos aspectos de su app" y que es necesario que estos se adapten a la normativa. "Las tarifas son obligatorias y las 'app' deben tener aplicada la tarifa de precio cerrado", han añadido. El director general de Uber España, Juan Galiardo, señaló ayer en declaraciones a 'La Vanguardia' que si no podían operar con esta tarifa antes del martes, el precio de la carrera se calcularía con el taxímetro.

Con todo, el portavoz de Élite Taxi da por hecho que la plataforma "no tiene clientes ni taxistas" en la ciudad y que su principal objetivo es "promocionarse". "Una vez más amenaza con ejercer esta delincuencia de guante blanco", continuó Álvarez, que ha insistido en acusar a la multinacional de deber "millones de euros" a la Seguridad Social y de evadir capital mediante ingeniería fiscal, además de "someter a la semi esclavitud a millones de trabajadores en todo el mundo".

Uber se fue de la capital catalana a principios del 2019 tras la aprobación del decreto de la Generalitat que establecía una precontratación del servicio de 15 minutos y la prohibición de estacionar en la vía pública o de volver a la base después de prestar el servicio. También dejó Barcelona la empresa Cabify aunque acabó volviendo aceptando la normativa de la Generalidad. Ahora, Uber también recuperará la actividad como 'app' para contratar taxis, un servicio que funciona en Madrid desde el 2018 y al que se han adherido 1.500 conductores.