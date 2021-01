Elevan a 60 años y medio de prisión la petición para los acusados de la ola de asaltos violentos en Bescanó

El fiscal ha elevado a 60 años y medio de prisión la petición de pena para algunos de los acusados que cometieron una ola de asaltos violentos en casas de empresarios en Bescanó, en la comarca del Gironès, entre julio y octubre de 2017.

El juicio está llegando a su recta final después que este martes los últimos Mossos d’Esquadra que siguieron a los acusados hayan declarado conjuntamente con las partes que han anunciado sus conclusiones definitivas.

El Ministerio Fiscal ha elevado la petición de pena para ocho de los diez acusados por la agregación del delito de allanamiento de morada a los otros ya procesados: robo con violencia e intimidación en casa habitada con uso de arma de fuego, detención ilegal y pertenencia a grupo criminal. En concreto, con la atribución del nuevo delito, el ministerio pide que se les imponga una pena de tres años de prisión y una multa de 1.620 euros.

En paralelo, esto incrementa el global que reclama el fiscal y provoca que algunos de los procesados ​​se enfrenten a condenas de hasta 60 años y medio de prisión.

Según las acusaciones, los cerebros de la trama fueron un mecánico del municipio y un cobrador del frac que reclamaban deudas, que se deberían haber asociado para formar un grupo criminal y asaltar casas de empresarios de Bescanó.

El mecánico, su mujer y su hermano se habrían encargado de señalar los objetivos, mientras que el cobrador del frac, de buscar los asaltantes que cometían los robos. Todos ellos, personas a las que habrían ido a buscar en el área de Barcelona.

ENTRE JULIO Y OCTUBRE DE 2017

Los asaltos violentos tuvieron lugar los días 8 y 29 de julio, 28 de agosto y 7 de octubre en el municipio Bescanó; específicamente en Estanc Nou d'Estanyol, en la masia Can Tià, en Can Pla y en Can Bonic

En todos los casos los ladrones utilizaban el mismo 'modus operandi': entraban en los inmuebles con el rostro tapado, con guantes y linternas, amenazaban a las víctimas con armas de fuego y armas blancas y las inmovilizaban atándolas; a partir de aquí saqueaban los domicilios y marchaban dejando las víctimas retenidas hasta que se pudieran liberar o pedir ayuda.