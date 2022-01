Elena, sobre los cambios en la cúpula de Mossos: "Cambiar no es purgar"

El conseller de Interior de la Generalitat, Joan Igansi Elena, ha defendido este miércoles sus cambios en la cúpula de Mossos d'Esquadra porque forma parte de sus competencias, y ante las críticas por la reestructuración de la dirección del cuerpo ha sostenido que "cambiar no es purgar".

"Los cambios que se hacen en la dirección de Mossos d'Esquadra, y en particular su máximo responsable, son una competencia y una prerrogativa del conseller", ha dicho al preguntársele por los cambios en el cuerpo tras la llegada de Josep Maria Estela como comisario jefe en sustitución de Josep Lluís Trapero.

Ha afirmado que como conseller tiene un proyecto para la policía y que es su "responsabilidad decidir cuáles son las personas más adecuadas para tirarlo adelante", y ha señalado que todos o casi todos los que le han precedido en el cargo han elegido un comisario jefe para los Mossos.

"Yo tomé una primera decisión, que el máximo responsable no fuera solo uno, efectivamente hay uno pero hay una jefatura de cuatro personas, paritaria y coral", y ha defendido su voluntad de trabajar más allá de una sola persona y como equipo humano.

Elena ha asegurado que su proyecto para Mossos está "dirigido a la feminización y a representar a la sociedad", y ha recordado que cuando presentó su plan de trabajo en el Parlament se comprometió a que el 30% de los mandos fueran mujeres al acabar este mandato.

Por eso, ha señalado que en la nueva estructura de mando en Mossos, que se presentó el lunes, hay más mujeres que en la anterior, y ha defendido: "Cuando se cambia al responsable de la comisaría de recursos operativos no se purga a nadie, cuando se cambia al responsable de la comisaría de investigación no se purga a nadie, cuando se cambia al comisario de la comisaría de información no se purga a nadie, hay miles de personas que siguen trabajando cada día".

Ha explicado que ha pedido comparecer en el Parlament para tratar este tema y ha pedido "alejar el debate partidario y la confrontación partidaria del cuerpo de Mossos".