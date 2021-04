Eixample Districte Mediador, el nuevo proyecto que fomenta el diálogo y la medicación vecinal

La ciudad de Barcelona ha decidido poner en marcha el proyecto piloto “Eixample Districte Mediador” como mecanismo a la resolución de los problemas de convivencia. Este proyecto fomenta el diálogo y la mediación vecinal para resolver los conflictos entre vecinos para evitar así los procedimientos judiciales y evitar métodos punitivos.

Este mecanismo de resolución de conflictos se puso en marcha durante el confinamiento domiciliario y el aumento de las quejas por parte de los vecinos. El Área de Prevención y Seguridaddel Ayuntamiento creó en marzo de 2020 el “Servicio de atención a demandas vecinales de mediación”. Este servicio resulto ser “eficaz” para solucionar los problemas de convivencia que surgieron a raíz del confinamiento y es por ese motivo que se ha querido aplicar como prueba piloto en el distrito del Eixample.

Durante los meses comprendidos entre marzo y diciembre de 2020, el servicio de atención a demandas atendió 664 casos. De estos, en 182 casos se ofreció asesoramiento y se pudo arreglar la situación, 166 casos se cerraron porque se trataban de un hecho puntual que no había vuelto a ocurrir como pueden ser las fiestas en domicilios y en 152 se hizo mediación telemática.

En conjunto, del total de 246 casos cerrados, el 77% se ha gestionado sin la necesidad de llegar al circuito de los servicios de inspección, demostrando como el diálogo ha permitido la resolución del problema sin tener que pasar al siguiente nivel. Del total de estos casos cerrados en el Eixample, tres cuartas partas se han podido gestionar por vía telemática y con mucha rapidez.

Por lo que hace a la tipología de demandas de los ciudadanos, del total de las 749 problemáticas recibidas, el 65,5% (490 demandas) fueron producidas por molestias por ruido y música. La mayoría fueron relacionadas con el ruido, pero también hubo quejas por obras o las instalaciones, seguidas por el mal uso de los espacios comunes o las molestias producidas por animales de compañía.

Otro de los puntos clave que han provocado la puesta a punto de esta prueba piloto es el tiempo de espera para recibir respuestas a las demandas ciudadanas. La media que los servicios de inspección del distrito necesitan es de unos 309 días para cerrar un expediente, mientras que con la prueba piloto de Eixample Districte Mediador se ha reducido el tiempo a 31 días de media. Este hecho se valora muy positivamente ya que, tal y como ha explicado Joan Cambronero, gerente del distrito: “No es lo mismo convivir con un problema durante 31 días que convivir con un problema 309 días”.

La mediación también reduce el volumen de horas dedicadas a cada expediente, en la prueba piloto se emplean una media de 6,3 horas por expediente mientras que la inspección debe de dedicar de media unas 17 horas. Este hecho supone “una oportunidad para poder cambiar la filosofía ciudadana y liberar recursos y poder abordar otros temas más importantes o graves” comentaba el gerente del distrito.

En esta misma línea, el Ayuntamiento ha asegurado que el servicio ofrecido a los ciudadanos ha provocado una mejorar del uso de los recursos municipales aparte de su optimización. De esta manera, se ha evitado la saturación de los canales de denuncia, tanto Inspección como Guardia Urbana.

El teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, ha asegurado que muchas veces los problemas de seguridad se relacionan con la convivencia, que ha sido “una de las grandes víctimas” de la pandemia. “Mejorando la convivencia se mejora sin lugar a duda la percepción de seguridad” afirmaba Batlle. En este sentido ya ha avanzado que se prevé adoptar este sistema de mediación al conjunto de distritos de la ciudad.

