Eduard Pujol: "Soy inocente y lo demostraré"

Eduard Pujol ha afirmado en un video que es "inocente" del presunto caso de acoso sexual que se le atribuye y por el cual se le ha retirado el acta de diputado de Junts per Catalunya. Pujol ha anunciado que ha puesto el caso en manos de su abogada para que inicie acciones legales contra las personas que lo acusan. "Me acusan falsamente y lo podré demostrar. Seré implacable", afirma en la grabación. También ha subrayado que no ha abusado "nunca" de ninguna mujer y ha asegurado que es una conducta que rechaza, condena y combate. "He practicado siempre la tolerancia cero con el acoso sexual y con el machismo", ha asegurado. Pujol también ha recordado que hasta el momento no ha recibido "ninguna denuncia" por el presunto acoso.

"Me siento indefenso ante unas acusaciones graves y falsas. Siento que se me ha condenado antes ni siquiera de escucharme. Se me ha condenado públicamente. Se ha dañado mi imagen y se ha hecho daño a los míos y pienso especialmente en mi familia", afirma el exdiputado de JxC en el video.

"Quién me acusa solo lo puede hacer faltando a la verdad, con un interés espurio y por despecho, pero esto no tiene nada que ver con la justicia", ha lamentado en paralelo al anuncio de emprender acciones legales contra los que lo acusen de haber cometido el acoso.

Pujol también ha lamentado que "ha habido personas" que aprovechando esta situación han hecho publicaciones y artículos "dando a entender cosas" sobre él "que son completamente falsas", y ha asegurado que también lo demostrará. En este sentido ha afirmado que el "comportamiento" durante su trayectoria profesional lo avala. "En definitiva la gente me conoce".

"Si nunca he discutido siempre lo he hecho con profesionales, sean mujeres u hombres indistintamente, sin que me haya aprovechado ni de la relación jerárquica, ni de la edad ni de la condición de nadie", ha puntualizado Pujol.

Por eso ha deseado que "en breve", cuando la justicia "actúe y haga su trabajo", todo el mundo quien no lo conoce y haya podido dudar de él, vea "el mal" que se le está haciendo y pueda constatar que es "inocente".

"Mi entorno ya lo sabe, nunca ha dudado. Tengo el pleno apoyo de la familia, de los amigos y de todos los que me conocen, es un apoyo sin matices. Gracias a todos ellos podré salir más fuerte del momento que me está tocando vivir y entonces continuaré luchando contra el machismo, contra cualquier tipo de violencia contra la mujer, exactamente cómo he hecho siempre", cierra el exdiputado.

Eduard Pujol ha difundido esta declaración cuando se cumple una semana de la decisión de Junts pEr Catalunya de retirarle el acta de diputado por un presunto caso de acoso sexual. El secretario general del partido, Jordi Sànchez, tuvo conocimiento del asunto durante un permiso penitenciario y al día siguiente en una reunión de la cúpula del partido se decidió actuar con contundencia.