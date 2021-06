Eduard Pujol ve en la restitución de militancia en Junts un "primer paso" para rehabilitar su imagen

El exportavoz de Junts en el Parlament, Eduard Pujol, ha considerado este martes que la decisión del partido de levantar la suspensión de su militancia es un"primer paso" hacia su rehabilitación pública, y cree que es el inicio del camino de la reparación del daño que se le infligió tras ser acusado de un presunto caso de abuso sexual.

"Restituiré mi honor. Respeté la decisión de mi partido, pese a ser profundamente injusta. Que ahora me hayan levantado la suspensión de la militancia es un primer paso hacia mi rehabilitación pública. Sabía que este momento llegaría porque las mentiras, al final, caen por su propio peso", ha destacado en un comunicado.

Así, subraya que siempre ha manifestado su inocencia y que lo demostraría, y ha constatado que ha sido él, y no las mujeres que lo acusaban, quien ha recurrido a la justicia interponiendo, durante la primera semana de diciembre del año pasado, dos querellas, de ellas, una por calumnias y otra por calumnias y amenazas, y las cuales se admitieron a trámite, y que seguirán su tramitación.

"Por este motivo me toca ser prudente: no he querido nunca interferir en el proceso judicial", ha añadido Pujol, que mantiene su voluntad de llegar hasta el final para evitar que lo que le ha ocurrido se repita.

Tras apuntar que el gesto de restituirle su militancia en Junts es importante pero insuficiente, ha asegurado que se alegra por su familia y su entorno, que siempre le ha creído y defendido, y ha acusado a las mujeres que lo señalaban de elegir este camino expresamente: "Sabían lo que hacían. Difama que algo queda, aprovechándose de la gente que las quiso escuchar en un momento en que la defensa de los derechos de las mujeres es más necesaria que nunca".

"Pero ellas sólo buscaban airear mentiras públicamente sin que les importara nada más. A estas personas no les ha importado ni la verdad, ni la protección de ningún derecho, ni tampoco el daño que hacen", ha lamentado.

Por ello, ha recalcado que estará al lado de todas las víctimas que sufran cualquier tipo de abuso, pero espera que su testimonio sirva "para hacer las cosas bien y que la lucha contra cualquier clase de acoso, agresión o violencia, especialmente a la mujer, es evitando juicios mediáticos precipitados que, sin ninguna base, lesionan personas y trayectorias vitales".