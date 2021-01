Eduard Pujol emprende acciones penales contra las acusaciones de un presunto caso de abuso sexual

El exportavoz de JxCat en el Parlament Eduard Pujol ha anunciado este jueves que ha emprendido acciones penales contra las acusaciones de un caso de abuso sexual: "Para que las acusaciones y las falsedades de las que he sido víctima no queden sin respuesta".

En un comunicado , el político ha explicado que el lunes JxCat le suspendió de militancia y ha insistido en su inocencia: "Desde un primer momento manifesté que era inocente de lo que se me pretendía acusar y que lo demostraría".

Eduard Pujol dejó su escaño como diputado en el Parlament "por motivos personales" poco antes de que se conocieran las acusaciones de presunto abuso sexual, y tras lo que anunció que estudiaría iniciar acciones legales.

Ha destacado que nadie le ha denunciado y no le consta ningún procedimiento judicial abierto, y ha explicado que ahora acude a los tribunales "por la dureza del linchamiento" que asegura que sufrió y porque se ha sentido impotente e indefenso ante estas difamaciones, en sus palabras.

"Lo he hecho porque se me hace insoportable que gente de buena fe pueda pensar, aunque sea un instante, que haya sido capaz de tener este tipo de conductas. Y me defiendo para rehabilitar mi nombre y mi honor", ha argumentado Pujol, que ha concretado que su querella y demandas han sido admitidas.

Ha subrayado que lo hace porque condena cualquier tipo de abuso contra las mujeres, que siempre ha "rechazado y combatido", y ha defendido que la difamaciones y las acusaciones falsas perjudican a las mujeres, especialmente a todas aquellas que sufren, o han sufrido, algún tipo de acoso.