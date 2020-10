Eduard Pujol deja el escaño de JxCat en el Parlament por un presunto caso de acoso sexual

El portavoz de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, ha comunicado a la dirección del grupo la decisión de dejar su escaño en la cámara por "motivos personales". Fuentes apuntan a que el motivo real podría estar relacionado con un presunto acoso sexual sufrido por el diputado.

En un comunicado, el grupo ha explicado que Pujol deja el acta de diputado a efectos de este mismo lunes.

Pujol entró en el Parlament como diputado por Barcelona tras las elecciones del 21 de diciembre de 2017, y ha sido portavoz adjunto y después portavoz del grupo, además de portavoz en la comisión de Territorio y miembro de la Diputación Permanente. Licenciado en Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma de Barcelona, Pujol trabajó como redactor de la sección de deportes en Catalunya Ràdio durante 9 años. Además, junto a Jordi Basté, colaboró en el programa deportivo No ho diguis a ningú, de la misma emisora.

Eduard Pujol formó parte, también, del departamento de prensa del FC Barcelona, actuando como director de contenidos. En 2010, se une al equipo de RAC 1, cadena de la cual sería director dos años más tarde, en 2012. Tras 5 años dirigiendo la cadena, en 2017, Pujol deja su cargo para unirse a las filas de Junts per Catalunya. Un año más tarde, en 2018, Pujol se une a la asociación Crida Nacional per la República, movimiento político impulsado por Jordi Sánchez y respaldado por Carles Puigdemont, que el pasado més de septiembre pasó a convertirse en una fundación destinada a apoyar a Junts per Catalunya.

Tras menos de 3 años en la política, Eduard Pujol deja hoy su cargo, a sus 51 años, como octavo miembro de JxCat por Barcelona.