Editoriales independientes se desvinculan de las paradas en la calle el Día del Libro

La asociación de editoriales independientes Llegir en Català ha anunciado que celebrarán el Día del Libro el próximo 23 de julio "sólo en tiendas", y se han desvinculado de las paradas en la calle, especialmente del centenar que se situarán en el tronco central del paseo de Gràcia, han sostenido en un comunicado.

La asociación ha agradecido el esfuerzo de la Cambra del Llibre, y ha destacado las horas y la energía invertidas en esta celebración, pero ha añadido que, por responsabilidad, esta Diada no se tiene que celebrar con una concentración de paradas en el centro de la ciudad "que ponga en riesgo la salud de vendedores y compradores, y ponga más presión sobre el sistema sanitario catalán".

"Creemos que no es compatible pedir a la gente que se quede en casa como hacen las autoridaes sanitarias y al mismo tiempo animarlos desde las asociaciones del sector del libro a que vayan a paseo de Gràcia", han añadido.

Como asociación de editoriales, lo tenían todo a punto para la celebración de la nueva fecha: "Hemos esperado hasta el último momento para ver si era la misma Cambra la que asumía que el Sant Jordi, como estaba previsto, no se puede hacer y cancelaba la convocatoria".

No obstante, han asegurado que no pueden seguir manteniendo esta posición y, por responsabilidad colectiva, han decidido no participar en el Sant Jordi de paseo de Gràcia.

"Desde Llegir en Català hacemos un nuevo llamamiento a nuestros lectores a visitar las librerías físicas y digitales el día 23 y el resto del año", han sostenido las editoriales integrantes de la asociación --Alrevés/Crims.cat, L'Avenç, Birabiro, Les Hores, Raig Verd, Saldonar, Sembra y Tigre de Paper--.