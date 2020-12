La dueña del restaurante acosado por los independentistas: "me planteo cerrar"

Miquela es una mujer Italiana que hace dos años decidió cruzar el mediterráneo por amor a nuestra tierra y abrir un restaurante italiano en el ensanche de Barcelona, estos días es noticia porque está siendo acosada por algunos incívicos ciudadanos que en un acto propio del racismo más arcaico le han conminado a emigrar si no atiende a los clientes en catalán. Es lo que reflejaban las pintadas que desde el jueves pasado ensucian la entrada del restaurante de esta italiana que nos admite que está haciendo todo lo posible por aprender catalán. "Necesito tiempo, estoy practicando" nos cuenta Miquela que se siente asustada ante los episodios que han precedido a esta lamentable situación, antes de las pintadas ya había tenido algún problema con comensales que exigían ser atendidos en catalán.

"Me siento incomprendida" dice Miquela cuando nos cuenta que lleva poco tiempo en el país y aún le cuesta entender todas las palabras en catalán porque está "poco a poco aprendiendo". Algunos clientes se enfadan cuando la hostelera italiana les pide que hablen más despacio o que vuelvan a repetir la comanda en castellano. "La gente piensa que yo no quiero hablar catalán, yo quiero aprenderlo, pero es normal que una persona que no vive aquí tienes que darle tiempo para que aprenda". "Siento que quiero cerrar el restaurante porque no me siento aceptada" es la reflexión final de Miquela que encuentra injusta la situación que está viviendo. Además nos cuenta que sus empleados atienden a los clientes en las dos lenguas, por eso no entiende el problema con su local.

El caso de este restaurante se ha viralizado este fin de semana en las redes sociales y por ello multitud de políticos y personajes relevantes de la sociedad civil han mostrado su apoyo a Miquela públicamente, algo que la propia hostelera agradece, pero que a su vez le preocupa, "ahora como ha pasado todo esto, están empezando más la llamada de ascos, más los mensajes malos... no paran". "Yo solo quiero que la gente pueda comprender que una persona necesita tiempo para aprender una lengua. Si vas a Italia no pretendo que el primer día me hables en italiano".

"Ahora tengo más miedo que antes, pero voy a poner la cara para que nadie tenga que pasar una cosa así" concluye una Miquela que deja la puerta abierta a seguir con la actividad hostelera a la que le dedica tanto esfuerzo día sí y día también.