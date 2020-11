El doctor Álex Ramos contundente:" Me han echado del Colegio de Médicos por mi ideología contraria al procés".

El Colegio Oficial de Médicos de Barcelona ha despedido al doctor Álex Ramos, después que este dirigiera durante 3 décadas su centro de estudios de formación. El médico atribuye su despido a motivos políticos; es vicepresidente de la entidad no nacionalista Sociedad Civil Catalana, incluso fue su presidente en un breve espacio de tiempo, y siempre ha estado muy crítico con el gasto público de la Generalitat para estructuras que activaran el procés independentista en detrimento de inversiones en Sanidad.

En declaraciones a la Cadena Cope, el doctor Ramos es contundente" tengo testimonios que me ha dicho, que personas máximas responsables de la junta del colegio, calificarme como "tenemos el enemigo en casa", respecto a mi persona. Y esto ha derivado en lo que ha derivado, y lo quiere vestir como un tema laboral con un montaje impresentable".

En su trayectoria de 30 años, el doctor Álex Ramos ha organizado 2.000 cursos de formación, con más de 21.000 alumnos inscritos. Según el doctor su relación profesional con la junta del Colegio cambió en 2017, cuando su actividad en Sociedad Civil Catalana, en los momentos más álgidos del procés, fue más relevante y pública. El despedido apunta "en 2018 me retiran funciones dentro del Colegio. Se me comunicó que se creaba otro centro de formación, que cambió el nombre a "Instituto de Formación Médica y liderazgo" que se nutrió de todo nuestra organización de décadas. Se me aparto de cargo y sus funciones, pero yo no me conformaba con un sueldo sin hacer nada". Álex Ramos presentó una queja de conciliación en el departament de Treball, sin repuesta por parte del colegio de médicos. "Han hecho una DUI, no han querido negociar, Ni la restitución de mis funciones ni tampoco una conciliacion de rescindir el contrato con las indemnizaciones legales tras 30 años de trabajo. No quieren pagar, es indigno" subraya Ramos que califica de "atropello" su situación y que ha presentado una demanda en la justicia por "despido improcedente"

Ramos recuerda que fue el primero médico contratado, como director del centro de estudios, hace 30 años después de superar una selección de personal.

La junta del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, presidida por el doctor Jaume Padró quien ganó en las elecciones celebradas en 2018, se ha posicionado a favor de las tesis independentistas. A pesar de ser un colegio profesional, de adhesión obligatoria para poder ejercer, la junta ha estado favor de Derecho a Decidir y del referéndum ilegal del 1 de octubre. Este hecho motivo un manifiesto firmado por 1.500 facultativos en contra del uso partidista de un colegio profesional.