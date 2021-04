El DNI promovido por Puigdemont servirá para darse de alta en los periódicos digitales independentistas

En pleno debate político sobre la influencia de Puigdemont y su Consell de la República Catalana en el govern de la Generalitat, la entidad independentista impulsa la "Identidad Digital Republicana", una suerte de DNI catalán para sustituir al DNI oficial. En su presentación el prófugo de la justicia española, Carles Puigdemont promocionaba que la "tarjeta es una vía para participar de manera directa en el proceso de lograr la independencia"

El DNI catalán tiene un coste de 12 euros y sirve para conseguir descuentos o facilidades de gestión para las empresas que se han adherido a la iniciativa. En la propia página web del Consell de la República bajo el epígrafe "Con quien sumamos" se muestran los apoyos de empresas que sean incorporado al proyecto de Puigdemont. Son a día de hoy un total de 14, entre las cuales hay Petrolis de Catalunya, que preside Joan Canadell diputado de Junts per Catalunya y acérrimo seguidor del ex presidente de la Generalitat. También está inscrita la operadora de telefonía móvil Parlem, la asociación empresarial Cercle Català de Negocis o laPlataforma per la Llengua. Otra empresa adherida en el DNI catalán, es el portal de internet GentComTu!, una web especializada en "hacer amigos y encontrar pareja en catalán". Dicha plataforma ofrece una versión gratuita y otra de pago y los interesados en cuando formalizan su alta responden un formulario donde especifican sus gustos, aficiones y preferencias. En este apartado, es tiene que detallar si se busca una relación de "amistad", "amor" "pasión", "sexo" o todas cuatro.

Pero el sector mayoritario, es de los medios de comunicación. 4 periódicos apoyan la iniciativa de Puigdemont; Vilaweb, El Nacional, El Món, La República, ya estan inscritas y ofrecen a los usuarios de la " Identidad Digital Republicana" sus contenidos.

El proyecto de Puigdemont ha tenido una amplia cobertura en TV3. El programa Planta Baixa ofreció a sus espectadores una entrevista con Toni Comín, que defendía elDNI catalán y pedía su inscripción "sirve para identificarse ante las organizaciones que quieran reconocerlo como documento oficial en sustitución del DNI español", sostenía Comín a los espectadores de la cadena pública catalana.

Comín prófugo también de la justicia española, valoraba la suscripción a medios de comunicación catalanes, aunque reconocía y aconsejaba utilizar el DNI actual para los trámites de organismos oficiales