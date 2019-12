División de opiniones sobre si la iluminación de Navidad ayuda el comercio después de los disturbios

Las opiniones de los comerciantes sobre los efectos de la instalación de luces de Navidad en las plazas Universitat y Urquinaona, donde hasta ahora no había, se mueven entre el escepticismo y el optimismo moderado. En la plaza Universitat la opinión mayoritaria es que la acampada no comportó efectos negativos, y respecto las luces que se han instalado, diversos vendedores no creen que ello tenga un efecto positivo en las ventas.

En cambio, en la plaza Urquinaona, donde la decisión de instalar las luces se tomó después de las manifestaciones con incidentes, los tenderos se muestran satisfechos y aseguran que hay "más animación y más vida". Uno de los venderos explica que "por Navidad siempre nos va bien... Siempre que no nos la líen".

El pasado 20 de noviembre se terminaban los 21 días de acampada en la plaza Universitat con el desalojo del espacio por parte de la Guardia Urbana. Al cabo de una semana se encendieron las luces de Navidad en Barcelona, y por primera vez incorporaban espacios como esta plaza o la Urquinaona, así como Vía Laietana. En la plaza Universitat la opinión mayoritaria es que la acampada no comportó efectos económicos negativos. Gran parte de los bares coinciden con esta misma opinión.