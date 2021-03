El disgusto de Torra por no liderar el treding topic en su respuesta al Tribunal Supremo por sus multas

Un expresidente de la Generalitat con el objetivo de ser "treding topic" y lamentando ser la tercera posición en Tendencias de Twitter. El protagonista es Quim Torra y la confirmación del Tribunal Supremo de la sanción de 3 multas que suman 8.000 euros, que impuso en 2019 la junta Electoral al entonces presidente de la Generalitat, por vulnerar el deber de neutralidad política durante los procesos españoles. La primera sanción de 3.000 euros fue por la exhibición en varios edificios públicos de la Generalitat de lazos amarillos y banderas esteladas. La segunda multa de 3.000 euros, corresponde por el mensaje institucional en la Diada de Sant Jordi de 2019 donde Torrra aludió que, por segunda vez, se iba a vivir un día festivo "con presos y exiliados políticos". Y la tercera sanción de 2.500 euros, corresponde por un correo electrónico que Torra envió a los funcionarios de la Generalitat, también el día de Sant Jordi, en el que hacía referencia a "el nefasto 155" o al "exilio" de Carles Puigdemont

Torra anunció no pagará estas multas y pidió a sus seguidores que con el lema #nesfast 155m fuera trending topic en Twitter en respuesta al Tribunal Supremo. El expresidente de la Generalitat estuvo atento a la red y no le acabó de gustar que su iniciativa no fuera la líder y quedara en tercera posición en el capítulo de Tendencias del día. El propio Torra, en un tuit lamentó esta posición en Twitter

Només és 3a tendència. El benvolgut TS espanyol mereix arribar a la primera posició: #nefast155pic.twitter.com/00aqYRLiRO — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) March 18, 2021

La iniciativa de Torra provocó un revuelo por la red, por el insólito propósito de un expresidente de la Generalitat. Los seguidores, como el caso de Pilar Rahola rápidamente secundaron la iniciativa, pero otros usuarios incidían en el papel institucional que se supone al cargo de expresident y la futilidad de la acción que pretendía Torra, de ser treding topic del día en una red social