La discoteca de Igualada donde salió de fiesta la chica violada se personará como acusación particular

La discoteca Epic de Igualada se personará como acusación particular en el caso de la agresión sexual en la capital del Anoia del pasado 1 de noviembre. Así lo ha confirmado la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm), que también ha anunciado que, finalmente, la entidad también se presentará como acusación popular en el caso. Aseguran que se ha dañado de "manera injusta" la imagen de todo el sector del ocio nocturno y de la discoteca en particular. El objetivo es "pedir la pena máxima prevista en el código penal por el autor o autor de los hechos", han explicado desde la Fecasarm. A estas alturas todavía no hay ningún detenido por la violación de la chica de 16 años.

En los escritos de acusación presentados este viernes al mediodía ante el juzgado de Igualada ya los que ha tenido acceso el ACN, la patronal y la discoteca exigen que los autores sean acusados de un delito de violación y uno de lesiones.

Según ha explicado el presidente de la Fecasarm, Joaquim Boadas, han optado por presentarse como acusación popular porque no pueden "permitir ni aceptar que actos como este, tan despreciables, estropeen la imagen del sector del ocio nocturno. "Queremos que el autor o autores lo paguen con la pena máxima por lesiones y violación", ha asegurado. En el caso de la discoteca Épico de Igualada, que ha pedido ante el juez ser acusación particular, afirma que pese a que ha hecho todos los posibles para ayudar a la policía a detener a los autores, "ha visto su imagen perjudicada". "Esperamos que se les detenga y pasen el máximo de años en prisión", añadió.

Aparte de la demanda, la patronal también exige a las administraciones que tomen medidas y que confeccionen una lista negra de condenados por agresiones sexuales para que las discotecas puedan impedir que accedan a los recintos. También que se recuperen las campañas de prevención que hacían los ayuntamientos, antes de la pandemia, para concienciar al respecto.Esta será la 22ª vez que la Fecasarm solicita presentarse como acusación popular por una agresión sexual y la séptima que lo hacen simultáneamente la discoteca y la patronal.