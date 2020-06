Diputados de Junts per Catalunya destinan sus donativos para la covid a Puigdemont y descartan hospitales

El Parlament de Catalunya, como otras instituciones, decidió en el pasado mes de abril, activar una acción benéfica para generar fondos y destinarlos a la lucha contra el coronavirus. La Mesa del Parlament acordó que cada diputado aportara el 25% de su salario de abril para un donativo a asociaciones o instituciones que trabajan para combatir el virus y sus consecuencias. Cada diputado tiene el derecho de elegir a la entidad que quiere destinar su dinero. La semana pasada, todos los grupos de la Cámara entregaron los documentos que certificaban la donación y el destino elegido para cada uno de ellos.

Y según adelanto El Confidencial, 8 diputados de Junts per Catalunya de los 32 que hay en el Parlament, escogieron el Fons Republicá d'Acció Social, promovido por el llamado Consell de la República, que lidera el expresidente huido de la justicia española, Carles Puigdemont. Los 8 diputados son Josep Costa, vicepresidente de la Cámara, Aurora Madaula, Francesc Ten, Elena Fort, Saloua Laouaji, Josep Riera, Mónica Sales y Glória Freixa, todos ellos diputados por Junts per Catalunya. En conjunto destinan 52.666 euros, por qué alguno de ellos ha aportado más del 25% acordado y pactado entre todos los partidos con representación en el Parlament. Junts tiene hoy 32 representantes, debido a que el escaño de Torra, que perdió por orden de la Junta Electoral Central tras ser inhabilitado, no ha sido sustituido.

En la lista de entidades beneficiarias y que han recibido el dinero del resto de diputados figuran los hospitales Clínic, Sant Pau o el Trueta de Girona; Cáritas, el Banco de Alimentos o la iniciativa Jo Em Corono que lidera el doctor Bonaventura Clotet, entre otras asociaciones.

Junts per Catalunya se desmarca de las donaciones hechas por estos diputados y señala " que son decisiones individuales y cada diputado ha entregado el dinero donde lo ha considerado oportuno".

El Fons Republicá d'Acció Social, que ha ingresado este dinero, esta integrado en el Consell de la República, que dirige Puigdemont y que tiene como objetivo promover la independencia de Cataluña en el exterior y a nivel internacional. Sin entidad jurídica, el Consell tiene detrás a CATglobal ASBL, una asociación sin ánimo de lucro que se encarga de gestionar el dinero y los fondos y que tiene su sede social en Bélgica. Uno de los fundadores es amigo intimo de Puigdemont, al ahora senador Josep Matamala.

En los meses de pandemia, el Fons ha realizado labores de fabricación de mascarillas, pero parece un trabajo muy inferior al de muchos hospitales y entidades sociales que están en la primera linea en la lucha contra el coronavirus. Pero 8 diputados de Junts han preferido dar su donación al fondo gestionado por Puigdemont, descartando otras opciones.