La Diputación no actualiza el portal de transparencia de la XAL y oculta el contrato de Marcela Topor

La Xarxa Audiovisual Local (XAL), el organismo que gestiona los medios de comunicación de la Diputación de Barcelona, todavía no ha informado de sus costes previstos en este primer trimestre del años, según publica El Triangle. Esto anomalía provoca que no se hallan hechos públicos los contratos que suscribe el ente televisivo de la Diputación con las productoras que realizan los programas que emite. En estos espacios está el programa semanal de entretenimiento The Weekly Mag, que dirige y presenta Marcela Topor, esposa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Los últimos datos publicados en el Espacio de Transparencia hacen referencia al primer semestre del 2020, donde se detalla que la XAL pagó 36.000 euros por los programas realizados desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de este año. Este coste no incluía, los sueldos de los trabajadores de la Xarxa Audiovisual Local que trabajan en el espacio, ni tampoco el de los colaboradores. Los gastos de alquiler de equipos, locales, iluminación y sonido, también van aparte. Se deduce que el total de gastos del programa son de 300.000 euros anuales, con un sueldo mensual de 6.000 euros para Marcela Topor.

El programa de Marcela Topor arrancó el 6 de abril de 2018, cuando el consejero delegado de la XAL era Francesc Pena. En el año 2019 la socialista Nuria Marín, gracias a un pacto con Junts per Catalunya, recuperó para el PSC la poderosa Diputación de Barcelona. Se especuló con la posibilidad que suprimir el programa, pero finalmente la nueva dirección decidió su continuidad en la programación de la televisión gestionada por la Diputación.

El espacio se emite los sábados, con una duración de hora y media y consiste en conversaciones en inglés de Marcela Topor con sus entrevistados, reportajes y un concurso.