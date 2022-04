Dimiten tres miembros de la Junta Provincial de Valents en Girona por discrepancias con la dirección

La presidenta provincial de Valents a Girona, Eva Trias ha presentado su dimisión conjuntamente con la secretaria general provincial, Mariola Martínez, y el secretario de Comunicación Provincial, Andrew Salvador Vázquez.

El pasado mes de febrero, Valents anunciaba el fichaje de Trias y 2 meses y medio después, la empresaria de l'Escala explica en la Cadena Cope "es un problema de estructura y de organización. No se ha escuchado suficiente la voz del territorio. Parece que no hay lugar para nosotros, y estamos viendo que hay personalismos y creemos que si esto empieza así, mejor no continuar" razona Trias.

Por su parte, Jean Castel, niega los argumentos de la dimitida presidenta provincial, "pienso que hay proyectos que exigen una capacidad, un esfuerzo y un trabajo, y de una base de mucha experiencia, que hay personas que el proyecto se le hace grande y hacen un paso al lado".

La Junta se reunió para valorar de urgencia las dimisiones y Castel anuncia que "en pocos días presentaremos las juntas locales de muchos municipios de Girona. El proyecto crece y estamos trabajando para las municipales del año que viene".