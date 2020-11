Dimiten siete miembros de la dirección de la ANC al no compartir la estrategia ante las elecciones

Siete miembros de la dirección de la ANC han dimitido este martes al no compartir la estrategia acordada de cara a las elecciones del 14 de febrero, ya que se limitará a fiscalizar a los partidos independentistas y a comparar públicamente sus programas electorales para evidenciar cuales apoyan la unilateralidad y los que no. A través de un comunicado, los miembros del Secretariat Nacional que han presentado su dimisión, Laura Camps; Jordi Roset; Lluís Maynau; Pep Fort; Àlex Roca; Esther Sancho y Lluís Torrent, niegan que dimitan porque se aprobara la propuesta presentada el pasado 25 de octubre, en la que gran parte de los 73 miembros pedían el voto por las formaciones que optaban explícitamente por la vía unilateral, sino por la estrategia que ha seguido la propia Asamblea.

"Por esto hemos decidido no seguir formando parte del Secretariat Nacional". "El paso que damos es muy doloroso para nosotros. Hemos dedicado a la ANC muchísimas horas y años intensos, muchos esfuerzos, y ahora se ha terminado. No permaneceremos en el Secretariat Nacional para hacer filibusterismo", recalcan los siete firmantes. De este modo, aseguran que han decidido buscar otros espacios donde seguir trabajando por la independencia de Catalunya, "como hemos hecho siempre, no sabemos ni queremos hacer otra cosa". En este sentido, aseguran que habían creído que con el nuevo Secretariat Nacional, aprobado en marzo, podrían avanzar, y advierten de que "no se pueden dar pasos atrás y es necesario implementar el mandato del 1-O, y hay que huir del procesismo y del autonomismo".