Detienen tres miembros de una fundación de Hospitalet por estafar cerca de un millón de euros recaudados

Los Mossos han detenido tres miembros de una fundación por embolsarse dinero que se había recaudado para ayudar niños con cáncer. Según ha podido saber ACN se trata de la Fundación CIBI, con sede social en Hospitalet. El inicio de la investigación se remonta al 2017, momento en que otras fundaciones dedicadas al cáncer infantil alertan de un funcionamiento "anómalo". En declaraciones a ACN, Xavier Pereta, jefe de Investigación de la Unidad de Sant Martí, explica que en cuatro años la fundación ha ingresado donaciones por valor de un millón de euros, de los cuales solo han destinado 4.000 euros a obra social. La fundación los recaudaba a través de microdonaciones que las personas hacían en las más de 12.000 huchas repartidas en establecimientos por todo el Estado.

La investigación policial se ha hecho conjuntamente con agentes de la comisaría de Sant Martí de Barcelona y de la División de Investigación Criminal adscritos a la Unidad Central de Blanqueo y Delitos Económicos. La investigación la ha tutelado el Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona con la colaboración del Protectorado de Fundaciones, del Ministerio de Cultura y Deportas.





Clan familiar

Los tres detenidos son miembros de la dirección ejecutiva de la fundación: la presidenta, la secretaria y uno de los vocales. Según Pereta, se trata de un clan familiar -la hija y los padres- de origen venezolano y se busca otro de los hijos que está fuera del país y no ha podido ser localizado.

Las detenciones tuvieron lugar el pasado lunes, cuando los Mossos hicieron las entradas y pesquisas en sus domicilios y en la sede social de la empresa. Después de pasar a disposición judicial, la magistrada ha decretado libertad con fianza para los tres detenidos y la prohibición de salir del Estado.





Cuentas bloqueadas

En paralelo, la magistrada y la fiscalía han decretado medidas cautelares sobre el patrimonio de la fundación y los principales investigados, ha bloqueado las cuentas corrientes y ha suspendido sus actividades hasta que se puedan valorar todos los indicios aportados por los investigadores.





Investigación abierta

De momento, la investigación continúa abierta, puesto que los agentes están analizando material requisado, como por ejemplo ordenadores.

Uno de los elementos que destaca es que en la sede, donde contaban el dinero, no había cámaras. "No había ningún sistema legal para hacerlo bien", asegura. Por eso, no descartan que el dinero recaudado y que se habrían apropiado superen los que ahora tienen contabilizados, que son los ingresados en cuentas bancarias.

Según han determinado los investigadores, desde el 2017 hasta el 2020 la CIBI habría recaudado más de un millón de euros en donaciones y aportaciones, de los cuales solo destinaron 4.000 euros a obra social, es decir, el 0,47%.





Modus operandi

Xavier Pereta afirma que inicialmente la familia había creado una empresa que recogía las microdonaciones que la gente hacía en huchas de otras fundaciones a las empresas a cambio de una contraprestación. Más adelante, pero, vieron que ellos mismos podían crear el sistema y crearon una fundación propia. Según Pereta, cogieron el mismo modelo de hucha de otra fundación y se las hacían suyas, cambiando únicamente el nombre.

Los donantes, pero, no percibían el cambio y se pensaban que se trataba de la misma fundación.

CIBI tenía contratados hasta 25 trabajadores para maximizar los beneficios, puesto que estos trabajadores recogían rápidamente las huchas. En este sentido, Pereta asegura que más allá del delito de estafa también había varias irregularidades administrativas.





Estafen prop d’un milió d’euros recaptant diners amb una fundació benèfica per a infants amb càncer. Detenim la presidenta de la fundació, la secretària i un vocal, tots membres de la mateixa família https://t.co/MRkHQmgquZpic.twitter.com/6HQ2lFYKwR — Mossos (@mossos) June 19, 2021