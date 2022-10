Detienen a dos ladrones en el Complejo Central Egara de los Mossos que entraron para robar chatarra

Un robo de guion cinematográfico. Roza lo surrealista, que un par de ladrones de chatarra se planteen y ejecuten, robar en el Complejo Central Egara de los Mossos. Pero esto sucedió, según denuncia el sindicato policial USPAC, el pasado miércoles al mediodía. A las 13.30 horas, dos hombres accedieron a un párking con una furgoneta, que llenaron de chatarra y otro material acumulado en las instalaciones, en muchos casos de custodia judicial.

Los ladrones estuvieron más de 1 hora, hasta que fueron vistos por una patrulla de la Unidad Canina, quien dio aviso de la entrada de extraños y del robo. Aunque en un primer momento se les intentó detener por un delito de hurto, "alguien decidió que no, que se les atribuyera un delito de apropiación indebida para no detenerlos, suponemos que para que esto no saliese a la luz", señala Albert Palacios, portavoz del sindicato USPAC.

En el Complejo Central trabajan diariamente unos 3.000 agentes, y la pregunta es ¿cómo alguien se plantea un robo en dependencias policiales?, Palacios añade " el párking no está vigilado ni dispone de barreras. Las cámaras no funcionan y hay una falta de vigilancia total".

El sindicato reclama recuperar la vigilancia privada en el recinto policial "como se hacía antiguamente. Lo que no toleraremos es que patrullas de seguridad ciudadana, que ya están sobrecargadas, se encarguen de la custodia del edificio policial", avisa Palacios