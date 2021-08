Detienen dos hombres por retener y agredir sexualmente a una mujer en un piso de Barcelona

La Guardia Urbana de Barcelona ha detenido a dos hombres que presuntamente han retenido y agredido sexualmente una mujer en un piso de Ciutat Vella. Los hechos transcurrieron la madrugada del pasado miércoles cuando la chica acudió al domicilio de la persona con la que había quedado, pero una vez allí, se encontró dos hombres que no conocía. Estos la habrían obligado a quedarse al domicilio en contra de su voluntad, y también, la habrían agredido sexualmente. Cuando la víctima recuperó el teléfono móvil llamó al cuerpo policial para denunciar los hechos.



Ahora acusan a los hombres de presuntos delitos de agresión sexual y coacciones.

