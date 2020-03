Detenidos dos albaneses por acceder en coche al interior de El Prat gritando proclamas yihadistas

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas que han accedido con su vehículo, a través de las puertas giratorias, al interior de la terminal 1 del Aeropuerto de El Prat. El incidente ha tenido lugar sobre las cinco de la mañana, y según ha explicado la policía autonómica en su cuenta de Twitter, no ha habido heridos.

Uno de los dos detenidos ha hecho una proclama de tipo islamista, según ha anunciado el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, que ha indicado que todas las hipótesis están abiertas.Los detenidos son dos hombres de nacionalidad albanesa, de los que por el momento no constan antecedentes por radicalización islamista, según ha indicado Sallent en una rueda de prensa telemática junto al conseller de Interior, Miquel Buch, en la que han insistido en que no se puede descartar ninguna hipótesis sobre este incidente.

