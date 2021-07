Detenido el presunto autor de la muerte de su pareja en Sabadell

El hombre tenía unos 60 años, se habría negado a volver al domicilio -ubicado en la Rambla- y habría metido el cuerpo en un baúl. Los Mossos han abierto 1 investigación para esclarecer a los hechos.

El juzgado de Instrucción 5 de Sabadell tiene abiertas Diligencias pero no existen Antecedentes de violencia entre la víctima y el hombre, según ha Informado el TSJC. Según han explicado varios Testigos, una familiar de la víctima dio un primer aviso alrededor de las cinco de la tarde porque hacía 2 días que no podía contactar con la mujer.

A raíz de aquel aviso, los Bomberos accedieron al domicilio por el balcón, pero al no encontrar nada se marcharon. No fue hasta que el hombre confesó que no se encontró el cuerpo de la víctima, escondido en un baúl.