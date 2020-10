Detenido un hombre en Terrassa por hacerse pasar por enfermero y usurpar un número colegial

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 16 de octubre en Terrassa a un hombre por ejercer como enfermero con un número de colegial que no era el suyo. El cuerpo policial inició la investigación el día 9 del mismo mes tras recibir una denuncia de una persona que aseguraba que un individuo al que no conocía estaba usando su número de colegial tras haber sido contratado por una empresa de ambulancias. Cuando los Mossos contactaron con la compañía, esta confirmó a los investigadores que había contratado al denunciado para atender "el gran volumen de trabajo", a pesar de no haber presentado documentación y de que no conocía bien sus tareas.

Estos hechos hicieron sospechar a la compañía acerca del detenido, que había falsificado laficha colegial y utilizaba el número de colegiado de otra persona. Los Mossos d'Esquadra averiguaron entonces que el hombre, de 35 años y vecino de Mataró, había trabajado en otras tres compañías de ambulancias usando el mismo número de colegiado cubriendo picos durante pocos días y con credenciales falsas. De hecho, el hombre, detenido el 16 de octubre cuando salía de su casa vestido de uniforme sanitario, tenía seis antecedentes policiales por hacerse pasar policía.

Tras su detención, el detenido pasó a disposición judicial como presunto autor de un delito de intrusismo profesional y otro de falsificación de documento público, oficial o mercantil y el juez decretó su libertad con cargos.